Berat Gecesi'nde olanlar ve olacaklar: Berat Kandili'nin önemi...

Berat Kandili, İslam âleminde affın, rahmetin ve ilahi takdirin tecelli ettiği müstesna gecelerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu mübarek gecede yaşandığına inanılan manevi olaylar ve gelecek bir yıla dair takdir edilen hususlar, Müminler tarafından yeniden araştırılıyor.

Levh-i Mahfuz ile ilişkilendirilen bu gecenin fazileti, Berat Gecesi’ni ibadet, dua ve tefekkürle geçirmek isteyenler için büyük önem taşıyor.

Berat Gecesi ne oldu, Berat Kandili'nde neler olacak, Berat Gecesi önemi, Berat Kandili fazileti gibi başlıklar trendlerde.

İşte, bu gecenin faziletine vesile olan her şey...

BERAT GECESİNDE NE OLDU

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.

Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir.

Bu gece; insanlığa gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an'ı Kerim'in, Allah'ın Resul'ü ile (elçiliği) Beytü'l-İzze (dünya) semasına tamamen indirildiği gece olarak ifade edilir.

NELER OLACAK

Berat Kandili hakkında "kaderin belirlendiği gün" denir.

Berat gününde, 1 yıl içinde gerçekleşecek olan ameller, ömür süreleri, ölüm nedenleri, yükselmeler ve alçalmalar yani hayatımızla ilgili her şey Levh-i Mahfuz'a yani kader kitabına yazılır.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

1- Her önemli iş bu gecede ayırt edilir.

2- O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

3- İlâhi rahmet yayılır.

4- Mağfiret gecesidir.

5- O gece, Resûlullah’a (s.a.s.) şefaat hakkının tamamı verilmiştir.