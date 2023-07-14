Beşiktaş, yeni sezon için Almanya'nın zeminine ayak basmaya hazırlanıyor.
Almanya'da yapacakları kamplar ve hazırlık maçları, takımın form durumunu test etmek ve oyuncuların uyumunu gözlemlemek adına büyük önem taşıyor.
Siyah-beyazlılar hazırlık kampındaki ilk maçında Bundesliga temsilcisi Augsburg ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, Beşiktaş'ın Almanya'daki ilk hazırlık maçını heyecanla bekliyorlar.
Peki Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman?
Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü (yarın) saat 16:00’da başlayacak. Maç, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.