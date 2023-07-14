Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek ve ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, bu maçı heyecanla beklerken, maçın detayları da nihayet belli oldu.

Beşiktaş, yeni sezon için Almanya'nın zeminine ayak basmaya hazırlanıyor. Almanya'da yapacakları kamplar ve hazırlık maçları, takımın form durumunu test etmek ve oyuncuların uyumunu gözlemlemek adına büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar hazırlık kampındaki ilk maçında Bundesliga temsilcisi Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, Beşiktaş'ın Almanya'daki ilk hazırlık maçını heyecanla bekliyorlar. Peki Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman? Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü (yarın) saat 16:00’da başlayacak. Maç, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.