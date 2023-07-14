Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon için Almanya'nın zeminine ayak basmaya hazırlanıyor.

Almanya'da yapacakları kamplar ve hazırlık maçları, takımın form durumunu test etmek ve oyuncuların uyumunu gözlemlemek adına büyük önem taşıyor.

Siyah-beyazlılar hazırlık kampındaki ilk maçında temsilcisi Augsburg ile kozlarını paylaşacak.

taraftarları ve futbolseverler, Beşiktaş'ın Almanya'daki ilk hazırlık maçını heyecanla bekliyorlar.

Peki Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü (yarın) saat 16:00’da başlayacak. Maç, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.