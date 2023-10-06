Beşiktaş bin pişman! Eski Beşiktaşlı yeni takımında şov yapıyor! 9 maç 4 Gol 2 Asist.. Beşiktaş'tan ayrılacak Arabistan ekiplerinden Damac'a transfer olan Kevin N'Koudou yeni takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kevin N'Koudou'nun istatistikleri..

ensonhaber.com Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Damac'a transfer olan Kevin N'Koudou, yeni takımıyla iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ta geçirdiği son sezonunda fazla forma şansı bulamayan Kamerunlu orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde Arabistan'ın yolunu tutmuştu. 2019/2020 sezonunda Tottenham'dan Beşiktaş'a transfer olan Kevin N'Koudou ülkemizde 4 sezon forma giydi. Kevin N'Koudou, Beşiktaş'taki en verimli sezonunu 2020/2021 sezonunda yaşadı. Kevin N'Koudou o sezon oynadığı 38 resmi maçta 8 gol 5 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou bu maçlarda 5 gol 1 asistlik katkı verdi. Kevin N'Koudou 2022/2023 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer döneminde Damac ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son maçta şov yaptı Kevin N'Koudou son olarak Damac'ın dün sahasında oynadığı ve 4-1 kazandığı Al Hazm maçında 1 gol 1 asist ile oynadı. Yeni takımına çabuk ayak uyduran Kevin N'Koudou, Damac formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. Kevin N'Koudou'nun bu performansı futbolseverlerin dikkatini çekti..