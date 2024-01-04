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Beşiktaş da istemişti! Fenerbahçe’nin yıldızı Süper Lig devine gidiyor

Beşiktaş da istemişti! Fenerbahçe’nin yıldızı Süper Lig devine gidiyor Bu sezon şampiyonluğun favorisi olarak görülen Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncuyla yollarını ayırıyor. Bu sezon forma şansı bulamayan oyuncunun yeni takımı belli oldu.