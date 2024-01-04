Beşiktaş da istemişti! Fenerbahçe’nin yıldızı Süper Lig devine gidiyor

Süper Lig'de zirveye oynayan Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal'ın yönetiminde 44 puanla lig tablosunun en üst sırasında yer alıyor.
Şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Kanarya'da devre arasına yaklaşılırken, takımda bir dizi transfer hamlesi gündemde.
Devre arası transfer dönemi öncesinde kulüpte bazı değişiklikler yaşanması bekleniyor.
Takımın bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı düşünen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda transfer stratejisini belirlemeye başladı.
Takımda forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini duyurdu.
Süper Lig devi kancayı taktı
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Miha Zajc, ayrılma talebiyle gündeme geldi.
Bir dönem Beşiktaş’ın da istediği Miha Zajc, Süper Lig deviyle anlaşmak üzere.
Sports Digitale'in haberine göre, Zajc'ın ayrılık talebi üzerine Başakşehir ve Fatih Karagümrük harekete geçti.
Fenerbahçe'nin, oyuncunun gelecek bir kiralık teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan Başakşehir'in devre arasında Zajc için girişimlere başlayacağı ifade ediliyor.
Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkarak 2 gol kaydetmişti.