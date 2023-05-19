Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftasında Beşiktaş Emlakjet ve Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın detayları..

Beşiktaş Emlakjet ve Büyükçekmece Basketbol , Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftasında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Basketbol mücadelesinin detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Son maçların oynanacağı 30. hafta sonunda Beşiktaş Emlakjet'in ligden düşme ihtimali bulunuyor. Eğer Beşiktaş Emlakjet, Büyükçekmece'ye kaybeder Gaziantep Basketbol takımıda Darüşşafaka'yı mağlup ederse siyah beyazlılar küme düşecek. Beşiktaş Emlakjet,Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet 20 mağlubiyet alarak 14. sırada sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın için büyük önem taşıyan maçın detayları yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Basketbol maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Basketbol maçı 20 Mayıs Cumartesi (yarın) günü saat 15:30'da oynanacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.