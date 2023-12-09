Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Derbi heyecanı şimdiden başladı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İki takımda mutlak galibiyet peşinde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Aboubakar ve Dzeko gibi önemli isimlerin öne çıkacağı maçta, her iki takım da 3 puan için kıyasıya bir mücadele verecek.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın dünkü galibiyetiyle liderlik koltuğunu kaybetmiş olsa da, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden koltuğa oturmayı hedefliyor.

Öte yandan, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında etkili bir konum elde edebilmek adına Fenerbahçe karşısından galip ayrılmanın planlarını yapıyor.

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadele, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek ve nefesleri kesecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Zaynutdinov, Amir, Gedson, Cenk, Chamberlain, Rebic, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko