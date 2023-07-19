Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık etabındaki üçüncü maçında Strasbourg ile karşılaşacak. İşte Beşiktaş - Strasbourg maçının detayları..

2023-2024 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşılaşacak. Hazırlık kampı için Avusturya'da bulunan Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar üçüncü hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Strasbourg maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolseverler siyah beyazlı ekibin Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de oynanacak. ücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak..