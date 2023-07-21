Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş – Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Yeni sezon hazırlıkları için Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ne giden Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile mücadele etmiş, berabere iken 79. dakikada maç iptal edilmişti. İkinci hazırlık maçında ise Mezokövesd Zsory ile mücadele eden siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Son maçında Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler… Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman? MGG Arena’da oynanacak olan Beşiktaş - Strasbourg maçı bugün saat 17:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.