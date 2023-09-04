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Beşiktaş'a 80 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi.. Abone Olun

Beşiktaş'a 80 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi.. 2019 yılında 80 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar..

ensonhaber.com Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Arsenal forması giyen Nicolas Pepe'yi transfer ettiği iddia edildi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş Nicolas Pepe ile anlaşma sağladı. Haberde Nicolas Pepe'nin transferin tamamlanması için Paris'te sağlık kontrolünden geçtiği öne sürüldü Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Nice'de kiralık olarak geçiren Pepe yeni sezonun başlamasıyla beraber Arsenal'a dönmüştü. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun Beşiktaş ile anlaştığı iddiası futbolseverleri heyecanlandırdı. Arsenal'in 2019 yılında 80 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Nicolas Pepe İngiliz ekibiyle 112 maçta forma giydi. Nicolas Pepe bu maçlarda 27 gol 21 asistlik katkı sağladı. Transfer iddialarının ardından Nicolas Pepe hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Nicolas Pepe? İşte merak edilen kariyeri.. Nicolas Pepe kimdir? Nicolas Pepe 29 Mayıs 1995'te Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli milli takımında forma giyen Nicolas Pepe sağ kanat pozisyonunda görev almaktadır. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Angers 2 kulübünde başlayan Nicolas Pepe 2015 yılında Angers kulübüne katıldı. 2017 yılında Lille takımına transfer olan Nicolas Pepe gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Nicolas Pepe 1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz devi Arsenal'e 80 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2022/2023 sezonunda kiralık olarak Nice forması giyen Nicolas Pepe forma giydiği 28 maçta 8 gole imza attı. Profesyonel futbol kariyerinde 298 resmi maçta forma giyen Nicolas Pepe 81 gol kaydetti.

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