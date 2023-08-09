Beşiktaş'a İngiliz yıldız! Alex-Oxlade Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ın gündeminde olan İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Alex-Oxlade Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ın pazarlık halinde olduğu Alex-Oxlade Chamberlain geçtiğimiz gün İstanbul’da geldi.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Alex-Oxlade Chamberlain'in transfer haberlerinin ardından hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Alex-Oxlade Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?

Alex Oxlade-Chamberlain 15 Ağustos 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine henüz 7 yaşındayken Southampton altyapısında başlayan Alex Oxlade-Chamberlain 2000 ile 2010 yılları arasında Southampton forması giydi.

Alex Oxlade-Chamberlain 8 Ağustos 2011'de, 12 milyon Pound'luk bir bedel ile Premier Lig kulübü Arsenal ile sözleşme imzaladı. 2011-2017 yılları arasında Arsenal forması ile 132 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain 9 gol kaydetti.

31 Ağustos 2017'de Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool ile 35 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

2017-2023 yılları arasında Liverpool formasıyla 103 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain 11 gol attı. Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain 1 gol kaydetti.

İngiltere A Milli takımının formasınıda 35 kez giyen Alex Oxlade-Chamberlain bu maçlarda 7 gol kaydetti.

Alex Oxlade-Chamberlain'in önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.