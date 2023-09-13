Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu! İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular
ensonhaber.com

Beşiktaş, 13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla zor durumda kalabilir.

Siyah beyazlıların birçok oyuncusu Afrika Uluslar Kupası sebebiyle takımdan ayrılacak milli takımlarına gidecek.

Beşiktaş'ın Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyme ihtimali bulunan tam 8 futbolcusu bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak ile 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

Beşiktaş bu süreçte Trendyol Süper Lig'de Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaşlı taraftarlar Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takıma gidecek futbolcular sonrası takımın nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor.

İşte davet edilmeleri halinde Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyebilecek olan Beşiktaşlı futbolcular..

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcunun 8 tanesi Afrikalı. İşte davet edilmeleri halinde Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek Beşiktaşlı futbolcular..

Vincent Aboubakar (Kamerun)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Jean Onana (Kamerun)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Rachid Ghezzal (Cezayir)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Jackson Muleka (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Arthur Masuaku (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Daniel Amartey (Gana)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Omar Colley (Gambiya)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular

Eric Bailly (Fildişi Sahili)

İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular