Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu! İşte Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Beşiktaşlı futbolcular 13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası Beşiktaş'ı zorlayacak gibi duruyor. Siyah beyazlıların 8 futbolcusu davet edilmeleri halinde Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. İşte o isimler..

ensonhaber.com Beşiktaş, 13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla zor durumda kalabilir. Siyah beyazlıların birçok oyuncusu Afrika Uluslar Kupası sebebiyle takımdan ayrılacak milli takımlarına gidecek. Beşiktaş'ın Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyme ihtimali bulunan tam 8 futbolcusu bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak ile 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek. Beşiktaş bu süreçte Trendyol Süper Lig'de Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaşlı taraftarlar Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takıma gidecek futbolcular sonrası takımın nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor. İşte davet edilmeleri halinde Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyebilecek olan Beşiktaşlı futbolcular.. Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcunun 8 tanesi Afrikalı. İşte davet edilmeleri halinde Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek Beşiktaşlı futbolcular.. Vincent Aboubakar (Kamerun) Jean Onana (Kamerun) Rachid Ghezzal (Cezayir) Jackson Muleka (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) Arthur Masuaku (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) Daniel Amartey (Gana) Omar Colley (Gambiya) Eric Bailly (Fildişi Sahili)

Salih Demirgan

Seo Editor

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