Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlık maçları programı belli oldu: İşte rakipler! Beşiktaş taraftarları tarafından heyecanla beklenen yeni sezon hazırlıklarının başlamasına çok az bir süre kaldı. Geçtiğimiz sezon başarılarıyla gönüllerde taht kuran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon için hazırlık maçlarının programını açıkladı. İşte merakla beklenen detaylar...

Beşiktaş, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak için yoğun bir hazırlık sürecine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş’in dahil olmasıyla büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, oyuncularını daha da güçlü hale getirmek ve yeni taktikler üzerinde çalışmak için hazırlık maçlarına büyük önem veriyor. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların heyecanla beklediği hazırlık maçlarının programını açıkladı. Bu maçlar, takımın form durumunu değerlendirmek ve eksiklikleri görmek adına büyük önem taşıyor. Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip maçları Avusturya'da oynayacak. İşte Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı… Beşiktaş hazırlık maçları programı 15 Temmuz Cumartesi Beşiktaş - Augsburg 16.00 18 Temmuz Salı Beşiktaş - Mezökövesd Zsory 19.00 21 Temmuz Cuma Beşiktaş - Strasbourg 17.00