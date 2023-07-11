Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlık maçları programı belli oldu: İşte rakipler!

Beşiktaş, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak için yoğun bir hazırlık sürecine girmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş’in dahil olmasıyla büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, oyuncularını daha da güçlü hale getirmek ve yeni taktikler üzerinde çalışmak için hazırlık maçlarına büyük önem veriyor.

Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların heyecanla beklediği hazırlık maçlarının programını açıkladı. Bu maçlar, takımın form durumunu değerlendirmek ve eksiklikleri görmek adına büyük önem taşıyor.

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip maçları Avusturya'da oynayacak. İşte Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı…

Beşiktaş hazırlık maçları programı

15 Temmuz Cumartesi

- Augsburg 16.00

18 Temmuz Salı

Beşiktaş - Mezökövesd Zsory 19.00

21 Temmuz Cuma

Beşiktaş - Strasbourg 17.00