Beşiktaş’ın yıldızına yol göründü: Taraftarlar çıldıracak! İşte yeni takımı… Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir zaman kaldı. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen milli oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı…

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Süper Lig'in köklü ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak için transfer sezonunun son günlerinde sürpriz bir gelişmeyle gündemde.

Şenol Güneş'in öğrencileri, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona güçlü bir giriş yapmıştı.

Bu başarılı performanslarını sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar, aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı elde etti.

İddialı transferleriyle dikkat çeken siyah-beyazlılarda beklenemedik bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş’in göz bebeğine yol göründü.

Bir süredir Beşiktaş formasını gururla giyen bu futbolcu, takımıyla yaşadığı birçok başarıya imza atmış ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Katar ekibinden yıldız oyuncuya talip çıktı!

Katarlılar, Salih Uçan’ın peşinde!

Sabah'ın haberine göre Katar ekibi Al-Gharafa, 29 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temasa geçti.

Katar ekibi, Salih Uçan’ı bonservisiyle almayı hedefliyor. Kendi liglerinde transfer sezonu bitmeden anlaşmayı sağlamak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol ve 8 asist kaydetti.