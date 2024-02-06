Beşiktaşlıları çıldırtacak iddia! Real Madrid'in efsanesi Beşiktaş'a mı geliyor?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Demirspor'dan Jonas Svensson ve Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta ortaya atılan bir isim taraftarı heyecanlandırdı.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir hayli gerisinde kalan siyah beyazlılar kadrosunu güçlendirerek ligin geri kalanında taraftarlarını sevindirmek istiyor.
Beşiktaş'ın transfer edeceği iddia edilen dünyaca ünlü bir isim futbolseverleri heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sao Paulo forması giyen 32 yaşındaki James Rodriguez'in Beşiktaş'a transfer edileceği iddiası gündeme bomba gibi düşerken Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
Carlos Belmonte, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan James Rodriguez'in takımdan ayrılabileceğini duyurdu.
James Rodriguez'in Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı bu hafta içerisinde netlik kazanacak...