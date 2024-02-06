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Beşiktaşlıları çıldırtacak iddia! Real Madrid'in efsanesi Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaşlıları çıldırtacak iddia! Real Madrid'in efsanesi Beşiktaş'a mı geliyor? Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için harekete geçtiği iddia edildi.