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Beşiktaş’tan dev hamle: Fenerbahçe’nin 6 milyonluk yıldızını rakip sahaya çekti! Artık burada oynayacak…

Beşiktaş’tan dev hamle: Fenerbahçe’nin 6 milyonluk yıldızını rakip sahaya çekti! Artık burada oynayacak… Beşiktaş Kulübü, yeni sezon için heyecan verici bir adım atıyor! Transfer çalışmalarını hızlandıran kulüp yönetimi, piyasa değeri 6 milyon euro olan Fenerbahçe’nin eski yıldızını İstanbul'a getirtmek üzere adımlarını sıklaştırdı.