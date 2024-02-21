Beşiktaş’tan dev hamle: Fenerbahçe’nin 6 milyonluk yıldızını rakip sahaya çekti! Artık burada oynayacak…

Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında Konyaspor’u 2-0’lik skorla devirdi. Bu önemli galibiyetle haftayı 4. sırada tamamladı.
Kulüpte kadro yapılanması devam ederken, Emirhan Delibaş'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği öğrenildi.
Bu doğrultuda gelecek sezonun transfer çalışmaları da hız kazanırken, kulüp yeni bir gelişme yaşadı.
Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık gönderdiği yıldız futbolcunun transferi için Beşiktaş yönetimi harekete geçti.
27 yaşındaki yıldız oyuncuyu İstanbul’a getirtti. Anlaşmanın sağlanması durumunda yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek…
Crespo'yu İstanbul'a getirtti
Devrim Zengi’nin haberine göre; Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Crespo'nun yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Crespo, 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Rayo Vallecano'da ise 3 maça çıkmasına rağmen gol veya asist yapamadı.