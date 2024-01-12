Beşiktaş’tan dev transfer çalımı: Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor Süper Lig’in ikinci yarısında sağlam bir geri dönüş yapmayı planlayan Beşiktaş’tan büyük bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de harikalar yaratan yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile resmi sözleşmeyi imzalayarak kötü gidişata dur demek ve kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.

Siyah beyazlılar, yeni teknik adamlarıyla birlikte kadroya takviyeler yapma kararı alarak transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fernando Santos'un liderliğindeki Beşiktaş, kadrosuna nokta atışı hamleler yaparak taraftarlarını heyecanlandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş’ın gündeminde.

Enner Valencia için harekete geçti

Ajansspor’un haberine göre; Aboubakar’ı kadro dışı bırakan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia’yı gündemine aldı. Internacional forması giyen Ekvadorlu oyuncu için menajerlerin görüştüğü iddia edildi.

Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkileyici performansıyla Süper Lig'e damgasını vurmuştu.

116 maçta Fenerbahçe için ter döken Valencia, attığı 59 gol ve yaptığı 17 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig genelinde ise 90 maçta 48 gol ve 15 asistle takımının önemli bir golcüsü olmuştu.