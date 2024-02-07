Beşiktaş’tan kritik transfer çalımı! Fenerbahçe almak istiyordu Beşiktaş’a gidiyor…. Beşiktaş’ın teknik adamı Fernando Santos kadroyu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş’ın radarına Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan o yıldız isim takıldı…

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Trendyol Süper Ligi’nde heyecanlı yarış hızla devam ediyor. Fernando Santos yönetiminde olan Kara Kartal mücadeleye dört elle sarılmış durumda.

Lig’te 39 puanla yarışa devam eden siyah- beyazlılar aynı zamanda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adında hamleler yapıyor.

Son çeğreğine gelinen ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını en başarılı şekilde yapmak isteyen Kartal’ın radarına Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız futbolcu takıldı.

Transfer dönemi hareketli geçiyor

İçinde yer aldığımız bu transfer döneminde, Svensson ve Joe Warroll’u kadrosuna katan Kara Kartal, önemli bir hamle ile gündeme geldi.

Teknik adam Fernando Santos’un ilettiği transfer listesindeki oyuncular için harekete geçen Beşiktaş yönetimi gündemine James Rodriguez ve Renato Sanches'i almıştı.

Aynı zamanda orta sahaya da yeni bir kan arayışında olan siyah- beyazlılar tarafında flaş bir gelişme yaşandı.

Santos’tan Fener’e transefer çalımı…

Sezon sonunda Marsilya’daki sözleşmesi bitecek olan ve kadro dışı bırakılan Pape Guaye, Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş’a da önerildi.

Senegalli yıldız, hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Gueye'nin, piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

Toplam 35 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist ile oynadı. Pape Gueye transferi için son kararı Fernando Santos verecek.