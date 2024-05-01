Beterin beteri geliyor! 81 ilin tamamı diken üstünde; günlerce sürecek

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Ülke genelinde beklenen yağışlar geldi ve uzmanlar, bu dönemin aslında daha iyi günlerimiz olduğunu belirtiyor.
Ancak, bu yağışlar beraberinde bazı riskleri de getiriyor.
Uzmanlara göre, yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor ve bu süreçte felaketlere karşı önlemlerin alınması gerekiyor.
Tedbirler alınsın
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından kırkikindi yağmurlarının başladığını açıkladı.
Bu yağmurla birlikte gelecek olan felaketlere karşı tedbirli olunması gerektiği vurguladı.
İşte Hava Forum'un paylaşımı:
Sık Sorulan Sorular
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Kırkikindi yağmurları nedir?
Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında öğleden sonra, ikindi saatlerinde gökyüzünde beliren ve genellikle 40 gün boyunca devam ettiğine inanılan yağışlara kırkikindi yağışları denir.