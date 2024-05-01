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Beterin beteri geliyor! 81 ilin tamamı diken üstünde; günlerce sürecek

Beterin beteri geliyor! 81 ilin tamamı diken üstünde; günlerce sürecek Beklenen yağışlar ülkeye giriş yaptı. Uzmanlar ise bu günlerin daha iyi günlerimiz olduğunu söylüyor. Bir süre böyle devam edecek. Felaketlere karşı önlemler alınmalı.