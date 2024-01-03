Sarardıysa üzülmeyin, beyaz eşyaları böyle silin! Çeyizlik olacak...

Beyaz eşya olarak bilinen bir evin olmazsa olmazları arasında buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesini sayabiliriz.
Rengi de sıklıkla beyaz tercih edilen bu ürünler, yaşamımızı kolaylaştırır.
Uzun yıllar kullanılabilen elektrikli aletler, zamana yenik düşerek ilk günkü parlaklığını kaybedebilir.
Beyaz eşyalar uzun süre güneş ışığına maruz kaldıklarında sararabilir. UV ışınları, tekstil malzemeleri üzerinde rengin solmasına neden olabilir.
Sigara dumanı, beyaz eşyaların sararmasına yol açabilir. Nikotin ve diğer kimyasallar tekstil yüzeylerde birikir ve sararmaya neden olabilir.
Beyaz eşyalarınızdaki sarılık ve lekelerden kurtulmanın en etkili formülü bulundu.
İşte kullanmanız gereken tek malzeme...
Oksijenli su
Halk arasında oksijenli su olarak da bilinen hidrojen peroksit kullanarak sarı lekelerden kurtulabilirsiniz.
Hidrojen peroksit birçok deterjanın içinde de bulunuyor.
Kuaförlerin kullandığı saç açıcıların içinde bile bulunan hidrojen peroksiti sadece plastik ürünlerde tercih ediniz.
Sarı lekelere nüfuz ederek arındıran bu ürün, eşyalarınızı ilk haline döndürecek.