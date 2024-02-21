Beyin fırtınası: Çifti gören hatayı hemen anlıyor! Zekayı çalıştırın... Parkta duran bir çiftin bu fotoğrafında bir sorun var. Bu zeka oyununu çözmek için 6 saniyeniz var.

ensonhaber.com

Zeka oyunlarını kim sevmez...

Bunlar zihninize meydan okumanın ve kalıpların dışında düşünmenin eğlenceli bir yoludur.

Aynı zamanda zihinsel kapasiteyi arttırmanın, yanal düşünme becerilerini geliştirmenin ve hafıza gücünü korumanın en eğlenceli yollarından biridir.

Yukarıdaki resimde parkta duran bir çifti görebilirsiniz.

Gölün üzerinde küçük bir köprü var ve çift orada duruyor.

Arka planda yüzen ördekleri de görebilirsiniz.

İlk bakışta her şey sakin ve mükemmel görünüyor. Ancak daha yakından baktığınızda bu resim bulmacasında bir hata olduğunu göreceksiniz.

Ne olduğunu bulabildiniz mi? Biraz daha zorlayın...

Hatayı fark edenler tebrik ederiz! Zekanız muhteşem.

İşte çözümü:

Kadının saçları rüzgarın tam tersi yönünde havalanıyor...