Beyin fırtınası: Flamingoların arasındaki kızı bulmak için 5 saniyeniz var… Flamingoların renkli dünyasında gizlenmiş bir kızı bulmak için hazır mısınız? Acele etmeyin; resmi her köşesini dikkatlice inceleyin. Sadece 5 saniyeniz var…

Haber Merkezi

Resimli bulmacaları çözmenin beyninize gerçek bir egzersiz yaptığını biliyor muydunuz?

Yapılan son araştırmalar, gizli nesneleri tespit etmede başarılı olan bireylerin daha yüksek gözlem becerilerine ve IQ seviyelerine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bugünkü zorlu görevimizde, bir flamingo sürüsü arasında gizlenmiş bir kızı bulmanız isteniyor.

Ancak bu, düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Sadece 5 saniye içinde onu tespit edebilenler, zekasını kanıtlayacak.

Flamingo sürüsünün arasında bir yerde saklı bir kız var.

Kızı bulmanız için sadece 5 saniyeniz var.

Flamingoların kanatlarına, bacaklarına ve arka plana yakından bakın.

Kızı zamanında bulamayanlar endişelenmesin. Aşağıda cevabı verdik.

Kaynak: Brightside