Beyin yakan IQ testi: Sıradaki sayıyı bulun

Yağmur Dinç

IQ testleri bir bireyin zekasını test etmenin harika bir yoludur.

Zihninizi zorlayarak, bu bulmacalar mantıksal düşüncenizi geliştirir, desen tanımanızı güçlendirir, hafızanızı geliştirir ve analitik yeteneklerinizi geliştirir.

Bu testleri uygulamak, kişinin keskin bir beyin geliştirmesine ve sıra dışı düşünme becerisi geliştirmesine yardımcı olur.

Çok zeki misin?

Hemen öğrenin!

Yukarıda paylaşılan görselde bir sayı dizisi gösterilmektedir.

Burada bir rakamın eksik olduğunu görebilirsiniz.

4 saniyede dizideki bir sonraki sayıyı bularak matematik bulmacasını çözebilir misin?

Hadi başlayalım!

Bu matematik bulmacası zekanızı ve analitik düşünme becerilerinizi test edecek.

Resme bakın ve deseni dikkatlice inceleyin.

Eksik sayıyı buldunuz mu?

Acele edin, zaman daralıyor.

Geriye sadece birkaç saniye kaldı.

Ve...

Artık zaman sınırı doldu!

Matematik bulmacasını başarıyla çözen kaç kişi var?

IQ Testi: Çözüm

Bu bulmacada verilen problem şudur:

1, 3, 6, 10, 15, 21,?

Şimdi, eğer deseni dikkatlice incelerseniz, şunu görebilirsiniz:

Dizi, 1, 2, 3, … gibi doğal sayıların toplanmasıyla elde edilir.

Bu nedenle 1'i 2 takip eder

1 + 2 = 3'ü ekleme

Sonra, 3 + 3 = 6

6 + 4 = 10

10 + 5 = 15

15 + 6 = 21

Ve dizideki son sayı 21 + 7 = 28 olacaktır.