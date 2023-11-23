Beyinler yanacak! Resim saklanan tavşanı 10 saniyede bulan üstün zekalı çıkıyor… Resimde çölde saklanan tavşanın fark edilmesi yüksek zeka gerektiriyor. Yalnızca yüzde 2’lik bir kısım bulabildi. Peki sen 10 saniyede resimde gizlenen tavşanı bulabilecek misin?

ensonhaber.com

Görsel zekayı zorlayan bu optik illüzyon, çevrimiçi platformlarda hızla popülerlik kazanmaya başladı.

Bu testte, çölden bir manzara fotoğrafı paylaşılıyor ve kullanıcılardan, resimde saklanmış bir tavşanı bulmaları isteniyor. Yalnızca 10 saniye süre verildi.

Ancak, bulmacayı çözmek yüksek bir zekâ seviyesi gerektiriyor.

Yüzde 2'lik bir kesim dışında çoğu kişi bu görsel yanılsamada tavşanı keşfedemiyor.

Peki siz bu resimde gizlenen tavşanı 10 saniyede bulabilecek misiniz?

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Çünkü birçok kişi resimdeki tavşanı farketmiyor.

Bu görselde tavşan çok iyi kamufle edilmiş.

Eğer 10 saniye içinde tavşanı bulamadıysanız sizler için tavşanı daire içine aldık.