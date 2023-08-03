Biliyor muydunuz? Beyaz ve kahverengi yumurtanın farkı şoke etti! Yumurta kabuklarının farklı renklerde olmasının nedeni merak konusu oldu. Yanıt ise duyanları şaşırttı.

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Yüksek protein kaynağı yumurta, sofraların vazgeçilmezidir. Sağlıklı bir beslenme için yumurta olmazsa olmaz bir gıdadır.

Yumurta satın alırken, üzerinde yazan numaralara göre bilgileri öğrenilebilir. Ancak yumurta kabuklarının rengi de dikkat çeken bir konudur.

Genellikle beyaz olan yumurta, kahverengi olarak da görülür.

Beyaz yumurta ve kahverengi yumurta arasındaki fark merak konusu olur.

Yumurtanın kabuğu ne kadar koyuysa o kadar besin değeri yüksektir gibi yanlış iddialar bulunur.

Peki, beyaz ve kahverengi yumurtanın farkı nedir? Kahverengi yumurta neden daha pahalı? Hangi renk yumurta daha sağlıklı? İşte merak edilenler...

Yumurtalar neden farklı renktedir?

Tavukların yumurtalarının renklenmesini sağlayan pigmentler vardır.

Kahverengi yumurta kabuğunu sağlayan pigmente IX protoporfirin denir. Leghorn pigmenti ise beyaz yumurta kabuğunun oluşmasını sağlar.

Beyaz ve kahverengi kabuklu yumurtanın farkı

Yumurtanın rengini belirleyen etken tavuğun cinsidir.

Beyaz renkli olan tavuklar beyaz yumurta üretirler. Tüy renkleri kahverengi veya kırmızı olan tavuklar ise kahverengi yumurta üretirler.

Hangi yumurta daha sağlıklı?

Tat ve beslenme değeri açısından kahverengi ve beyaz yumurtaların arasında fark yoktur ve sağlık açısından ikisi de eşit durumdadır.