BİM indirimde çığır açıyor! Olağanüstü fiyatlarla...

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Uygun alışveriş yapmayı sevenlerin favori adresi olan BİM market zinciri, her hafta indirimli ürünlerle müşterilerini cezbediyor.
Kasım ayının bitmesine kısa bir zaman kala, BİM’den 5 Aralık aktüel ürün kataloğu geldi.
5 Aralık kataloğuyla BİM, Aralık ayının ilk haftasında inanılmaz fırsatlar sunuyor.
Yenilenen aktüel ürün kataloğunda, peynir çeşitlerinden kuruyemişe, atıştırmalıklardan şarküteri ürünlerine kadar geniş bir yelpazede onlarca üründe dev indirim fırsatları alıcıları bekliyor.
İşte 5 Aralık BİM indirim kataloğu...