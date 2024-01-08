BİM şovunu yaptı! Fiyatları indirdi, duyan akın etti BiM market zinciri, bir kez daha farkını konuşturdu. 12 Ocak indirim kataloğu yayımlandı. Onlarca ürün, indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte 12 Ocak BİM indirim kataloğu...

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BİM marketler zinciri, 12 Ocak Cuma 2024 tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kampanyasıyla birbirinden cazip indirimler sunmaya hazırlanıyor.

Bu haftanın aktüel ürün kataloğunda mutfak eşyaları, televizyonlar, elektrikli ısıtıcılar, çok amaçlı dolaplar ve balık av malzemeleri gibi geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

Katalogda yer alan bazı ürünler şöyle sıralanıyor: Çelik kettle 1,8 litrelik kapasitesiyle 299 TL'den satışa sunulurken, Türk kahve makinesi 949 TL, çift yönlü ısıtıcı ise 629 TL'lik fiyat etiketiyle müşterilere sunulacak.

Ayrıca, kullanışlı ve çok amaçlı 4 kapaklı dolap da 1.199 TL'lik özel bir indirimle alıcıları bekliyor olacak.

BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri arasında yer alan indirimli fiyatlar, mutfak ihtiyaçlarından elektronik cihazlara, depolama çözümlerinden balık av malzemelerine kadar geniş bir yelpazede tüketicilere hitap ediyor.

İşte BİM 12 Ocak atüel ürünler...