BİM'den fırsat dolu indirimler: Fiyatları gören en yakın BİM'e koşuyor BİM, 17 Kasım tarihinden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte 17 Kasım tarihinde itibaren BİM mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

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BİM mağazalarında her hafta düzenli olarak satışa sunulan aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Kasım Cuma günleri olmak üzere aktüel ürünler satışa sunuluyor.

Mağazalarda sürekli olarak satışı olmayan bu aktüel ürünler uygun fiyatları ile vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

İndirimli ürünler, sınırlı stok nedeniyle büyük ilgi görüyor ve hızla tükeniyor.

BİM mağazalarının 17 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak aktüel ürün katalogları yayınlandı.

Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 17 Kasım Cuma günü satışa çıkacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu..

17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu