BİM’den piyasayı alt üst eden indirim: Haberi alan fırsatı kaçırmıyor

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BİM, 28 Kasım 2023 Salı günü için hazırladığı katalog indirimlerinde büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.
BİM Aktüel Salı Katalogları, yeni sayıda iki sayfa dolusu indirimli ürünle dolarken, müşteriler şimdiden alışveriş listelerini oluşturmaya başladı.
BİM'in Salı günü için sunacağı avantajlar, müşterilerin dikkatini çekmeyi başardı.
Kataloglarda yer alan onlarca ürün, geniş bir yelpazede indirimlerle birlikte sunulacak.
28 Kasım tarihinden itibaren BİM mağazalarında atıştırmalık çeşitlerinden bakliyata, buzdolabından çamaşır makinesine onlarca ürün raflarda yerini alacak.
İşte BİM 28-29 Kasım indirim kataloğu...