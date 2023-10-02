Binalarda elektrik yanmayacak! AYEDAŞ - BEDAŞ kesintileri açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için, şehirdeki elektrik tedarik şirketlerinden olan AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri vatandaşlara önemli bir kaynak sağlıyor.

ensonhaber.com AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Kesintileri): Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden planlanmış elektrik kesintilerini sorgulayabilirler. AYEDAŞ, günlük elektrik kesintileri hakkında güncel bilgilere sahiptir. Detaylı bilgi için AYEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız ilçeyi seçerek, kesinti hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. BEDAŞ (Avrupa Yakası Elektrik Kesintileri): Avrupa Yakası'nda ikamet edenler için BEDAŞ, Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden güncel elektrik kesintisi bilgilerini bulabilirsiniz. BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulamak için BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sayfa üzerinde yaşadığınız ilçeyi seçerek, kesintiyle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz. İstanbul'daki elektrik kesintilerini öğrenmek ve elektrik ne zaman gelecek sorusuna cevap bulmak için yukarıdaki bağlantılara tıklayabilir ve ilçenize özel kesinti bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Elektrik kesintilerini önceden bilmek, günlük yaşamınızı planlamanızı kolaylaştırabilir.