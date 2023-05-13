Bingöl seçim sonuçları 2023! Bingöl Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ENSONHABER'de! Bingöl seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında sandıklar açılmaya başlayacak. Güncel Bingöl seçim sonuçları ve oy oranlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Milyonlarca seçmen, oy kullanmak için heyecanla bekliyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gerçekleşecek. Sabah 08:00’de başlayacak olan seçim, akşam 17:00 ile sona erecek. Hemen ardından oy pusulaları sayılmaya başlayacak. Seçmenler, sandık başına geçerek cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yapacak. Birçok vatandaş, arama motorlarında il il seçim sonuçlarını araştıracak. Seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Bingöl’de kim önde? İşte Bingöl Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları... 2023 Bingöl seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Bingöl iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.