Bir avucu bile şifa dağıtıyor! İşte o mucize yiyecek...

Hüseyin Topuz

Doğal enerji kaynağı olarak bilinen kuru üzüm, sağlığa olan katkılarıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar, her gün bir avuç kuru üzüm tüketmenin birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.

Beslenme uzmanlarına göre, kuru üzüm içerdiği yüksek lif oranıyla sindirim sistemini destekliyor.

Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor.Ayrıca demir yönünden zengin olması, kansızlıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Uzmanlar, özellikle çocuklar ve yoğun tempoda çalışan yetişkinlerin ara öğünlerinde kuru üzümü tercih etmelerini öneriyor.

İşte kuru üzümün bazı önemli faydaları...

- Doğal şeker (fruktoz ve glikoz) içerdiği için enerji ihtiyacı olanlar için harika bir seçenektir. Spor öncesi veya sonrası tüketilebilir.

- Lif açısından zengindir. Bu sayede kabızlığı önler, sindirimi düzenler.

- İçeriğindeki demir sayesinde kansızlık (anemi) sorunuyla mücadelede yardımcı olabilir.

- Polifenoller gibi antioksidanlar içerir. Bu maddeler hücreleri serbest radikallere karşı korur, yaşlanmayı yavaşlatabilir.

- Kalsiyum ve bor mineralleri içerir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olabilir.

- Kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir ve kan basıncını düşürmeye destek olur.

- İçeriğindeki vitamin ve mineraller, özellikle B vitaminleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

- Antioksidanlar ve demir sayesinde daha parlak bir cilt ve güçlü saçlar için faydalı olabilir.