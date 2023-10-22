Bir daha bu fiyata imkansız! O markette 5 litre ayçiçek yağı kapış kapış...
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Zincir marketlerde indirim furyası sürüyor...

Vatandaşlar, en uygun fiyatlara alışveriş yapmak adına kampanyaları takip ediyor.

Son dönemin en uçuk fiyatı şüphesiz ki ayçiçek yağı...

5 litrelik yağ fiyatları aldı başını giderken, A-101'den şaşırtan bir fiyat düşüşü geldi.

Vatandaşlar, haftanın yıldızları kapsamında 5 litre ayçiçek yağını dip fiyattan alabilecek.

Litresi 33 lira

A101 afişinde yer alan bilgilere göre, 21-27 Ekim arasında Orkide 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan satışa sunuluyor.

İşte indirimli ürünler...