Bir daha bu fiyata imkansız! O markette 5 litre ayçiçek yağı kapış kapış...

ensonhaber.com
Zincir marketlerde indirim furyası sürüyor...
Vatandaşlar, en uygun fiyatlara alışveriş yapmak adına kampanyaları takip ediyor.
Son dönemin en uçuk fiyatı şüphesiz ki ayçiçek yağı...
5 litrelik yağ fiyatları aldı başını giderken, A-101'den şaşırtan bir fiyat düşüşü geldi.
Vatandaşlar, haftanın yıldızları kapsamında 5 litre ayçiçek yağını dip fiyattan alabilecek.
Litresi 33 lira
A101 afişinde yer alan bilgilere göre, 21-27 Ekim arasında Orkide 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan satışa sunuluyor.
İşte indirimli ürünler...