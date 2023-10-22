Bir daha bu fiyata imkansız! O markette 5 litre ayçiçek yağı kapış kapış... A-101 haftanın yıldızları kapsamındaki indirimli ürünlerde 5 litrelik ayçiçek yağı da yer aldı. İndirimli fiyatı duyanlar, markete akın etti. İşte ayçiçek yağında dev indirim...

ensonhaber.com Zincir marketlerde indirim furyası sürüyor... Vatandaşlar, en uygun fiyatlara alışveriş yapmak adına kampanyaları takip ediyor. Son dönemin en uçuk fiyatı şüphesiz ki ayçiçek yağı... 5 litrelik yağ fiyatları aldı başını giderken, A-101'den şaşırtan bir fiyat düşüşü geldi. Vatandaşlar, haftanın yıldızları kapsamında 5 litre ayçiçek yağını dip fiyattan alabilecek. Litresi 33 lira A101 afişinde yer alan bilgilere göre, 21-27 Ekim arasında Orkide 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan satışa sunuluyor. İşte indirimli ürünler...