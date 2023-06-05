Bir daha para ödemeyeceksiniz! Duyan "keşke" diyor... Şimdilerde demeti neredeyse 5 lirayı geçen taze soğana para vermekten kurtulacaksınız. İşte tek yapmanız gerekeni açıklıyoruz...

Taze soğan, salataların ve mezelerin olmazsa olmazıdır. Hele ki kısır, taze soğansız düşünülemez...

Tezgahta fiyatı 5-10 lira arasında değişen taze soğan, artık sizin sizin ücretsiz olacak.

İşte 1 haftada hem dalından tazecik hem de masrafsız yiyebileceğiniz sırrı açıklıyoruz; Tek yapmanız gereken saksıda yer açmak.

Taze soğan nasıl yetiştirilir? Buyurunuz...

Parayla almaya son

Evde taze soğan yetiştirmek için öncelikle toprağınızı hazırlayın. Kuru soğanı toprağa ekin ve can suyunu verin. Doğrudan güneş almasın ve fazla sulamayın.

3 gün içerisinde filizlenecek, ortalama 7 gün içerisinde ise yemeye hazır olacaktır.

Hem kökündeki kuru soğanı, hem de yeşilliklerini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.