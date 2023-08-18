Bir deneyin! İnciri sütte bekletip içerseniz... İster taze, ister kuru inciri sütün içinde biraz bekletip tüketmenin faydaları şaşırtıyor.

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Tezgahlarda yerini alan incir, hem lezzeti hem de faydalarıyla çok değerli...

İncir yemenin cilde ve organlara etkileri, ilaç görevi görüyor.

Hele ki incirle süt bir araya geldiğinde sağlık açısından çok faydalı hale geliyor ve birçok hastalığa şifa olarak kullanılıyor.

İşte inciri sütte bekletip içmenin yararları...

Mevsimi gelmişken deneyin

Süt kaynadıktan sonra içine 3-4 adet incir atın. İncirlerle birlikte sütü 5 dakika daha kaynatın. Ardından bu karışımı robottan geçirip püremsi bir kıvam almasını sağlayın.

Balgam sökücü özelliği de olan incirli süt, kronikleşmiş öksürük ve bronşite çare olacak, kısa süre içinde boğaz ağrınızı da geçirecek.

İncir-süt karışımı, doğan bir antibiyotik etkisi gösteriyor.

İncirli süt, kabızlık problemini de çözüyor.