Bir miktar dökmek yetiyor, kumaştaki boya lekesinden eser kalmıyor

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Saçlarını boyayan herkesin en az bir kez yaşadığı o kaçınılmaz an… Boyayı büyük bir hevesle hazırladınız, uygulamaya başladınız ve bir bakmışsınız halıya, kıyafetinize ya da koltuğa bulaşmış!

Üstelik saç boyası, yapısı gereği oldukça kalıcı olduğu için yanlış bir müdahale, lekenin daha da yerleşmesine neden olabilir.

Ama endişelenmeyin! Sadece 5 dakikada bu inatçı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak etkili yöntemler var. İşte, boya lekesinden sizi anında kurtaracak olan o yöntem…

BİR MİKTAR DÖKMEK YETİYOR

boyası lekesiyle savaşta en önemli kural hızlı müdahale etmek. Çünkü boya kurudukça kumaşa ya da yüzeye daha fazla nüfuz eder ve çıkarması zorlaşır.

Ancak tam bu noktada uygulayacağınız bu yöntem boya lekesinden eser bırakmayacak. Bu yöntem için ihtiyacınız olan oksijenli su, karbonat ve bulaşık deterjanı.

Bir kap alarak 2 kaşık oksijenli su 1 kaşık karbonat ve 1 kaşık sıvı bulaşık deterjanını iyice karıştırın. Köpüklü bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edebilirsiniz. Temiz bir bez ya da sünger yardımıyla bu karışımı saç boyası lekesinin üzerine uygulayın.

Lekeli bölgeye dairesel hareketlerle nazikçe ovma işlemini sürdürün. Karışımı lekenin üzerinde 5 dakika beklettiğinizde aktif maddeler lekeye nüfuz ederek onu parçalayacaktır. Sürenin sonunda bir bez veya nemli süngerle lekeli alanı silin.

Bu sabit ve birkaç dakikalık işlem sonucunda kıyafetiniz ya da boyanın bulaştığı alan sanki hiç boya değmemiş gibi olacak.