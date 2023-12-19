Bir takım sahadan çekilirse ne olur? Sahadan çekilmenin cezası nedir? Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekti. Olayın ardından sahadan çekilmenin cezası nedir sorusu gündeme geldi.

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında hakem kararlarına tepki olarak takımı sahadan çekti.

Yaşanan bu olayın ardından "Bir takım sahadan çekilirse ne olur?" ve "Sahadan çekilmenin cezası nedir?" soruları merak uyandırdı.

Peki, Bir takım sahadan çekilirse ne olur? İşte yanıtı...

Bir takım sahadan çekilirse ne olur?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.