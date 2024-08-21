Bir tanesi bile yetiyor! Güvelerden sonsuza kadar kurtaran yöntem... Yaz aylarında sıkça görülen güve oluşumunu önlemek için yapılması gereken bazı doğal yöntemler bulunuyor. İşte en etkili yöntem...

Editör: Salih Demirgan

Güve, genellikle kumaş, yün ve diğer doğal lifleri tüketen küçük kelebek türlerine verilen genel isimdir. Güveler, kelebeklerin de dahil olduğu Lepidoptera takımına aittir.

Güve larvaları, organik malzemelerle beslenerek evlerde sorun oluşturabilir.

Güveler, mercimek, pirinç ve benzeri gıdaların depolandığı dolaplarda hızla çoğalabiliyor.

Mutfağın dışında, doğal lifler içeren kumaşlarda da uzun süre yaşamaları mümkündür ve bu nedenle kıyafet dolaplarında da sıklıkla karşılaşılabilirler.

Gıdalarla beslenen bu güve türü tahıllar, kuruyemişler, kuru meyveler gibi gıdalara zarar verir.

Peki, güve oluşumunu engellemek için ne yapmak gerekir? İşte yapmanız gerekenler..

Güve oluşumunu engellemek için etkili doğal yöntemlerin en başında karanfil gelir.

Karanfil, güveler başta olmak üzere böcekleri uzak tutmada etkili bir doğal böcek kovucudur.

Karanfilin içeriğindeki güçlü uçucu yağlar, özellikle de öjenol, güveler için caydırıcı bir koku yayar. Bu nedenle karanfil bulunan ortamlarda güvelerin barınma ve üreme olasılığı azalır.

Dolap veya çekmecelere karanfil yerleştirildiğinde, kıyafetler ve kumaşlar güvelere karşı korunur. Üstelik karanfilin hoş aroması, evdeki rahatsız edici kimyasal kokuların yerini alır.

Güvelere karşı karanfilin etkisini artırmak için, karanfilleri küçük keseler içerisine koyup elbise ya da mutfak dolaplarına yerleştirebilirsiniz.