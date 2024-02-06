Bir tutamı bile şifa dağıtıyor! Zahterin faydaları saymakla bitmiyor... Alternatif tıp alanında sıkça kullanılan zahter bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, zahterin faydaları nelerdir? İşte zahterin merak edilen faydaları..

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Halk arasında kara kekik yada dağ kekiği olarak bilinen zahter bitkisinin faydaları merak uyandırıyor.

Roma döneminden beri insanlığın alternatif tıp alanında kullandığı zahter bitkisi birçok sağlık probleminin çözümü için kullanılmaktadır.

Hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen zahterin her iki türüde son derece lezzetli ve faydalıdır.

Zahterin faydaları arasında sindirimi desteklemek ve antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek yer almaktadır.

Zahterin kurutularak baharat haline getirilen hali Gaziantep, Mardin ve Mersin gibi illerimizde yemeklerin içerisinde kullanılmaktadır.

Zahterin aroması ve tadıyla yemeklere lezzet kattığı da bilinmektedir. Ayrıca zahterin kurutulmuş hali çay şeklinde demlenerek tüketilebilir.

Peki, zahterin faydaları nelerdir? İşte zahter bitkisinin insan sağlığına faydaları..

Zahterin faydaları nelerdir?

- Yara, yanık ve zamanla ciltte oluşmuş lekelerin tedavisinde etkilidir.

- Akne temizliğinde kullanılır ve akne oluşumunu önler.

- Enerji verir.

- Yorgunluğu alır.

- Stresi azaltır.

- Zahter yağı ve suyu saçları güçlendirerek saç dökülmelerini engeller.

- Zahter yağı veya suyu mantar ve sedef tedavisinde etkilidir.

- İştah açıcı bir özelliği vardır.

- Hazımsızlık, ishal, şişkinlik ve gastrit gibi sorunlarla mücadele eder.

- İdrar söktürücü özelliği vardır.

- Sindirim problemlerine karşı son derece etkilidir.

- İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde soğuk algınlığı probleminde etkilidir.

- Öksürüğü azaltır ve bronşları açar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kış aylarında tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.

- Kanserli hücrelerle mücadele eder.