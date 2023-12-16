Bir zamda ilaç fiyatlarına! Bu kadar da olmaz… İlaç fiyatlanmasında kullanılan euro kuru güncellendi. Yeni zam kararı ilaca bu kadarı da yapılmaz dedirtti.

ensonhaber.com

İlaç fiyatlarına yapılacak olan zam Resmi Gazete’de yayımlandı. Euro kuruna göre artış gösteren ilaç piyasasında fiyatlar yüzde 25 birden arttı. Daha önce uygulanan Euro değeri 14 lira iken bakın şimdi ne kadar oldu.

Cumhurbaşkanı kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapılarak güncel Euro değeri yüzde 25 artırıldı ve 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseltildi.

Ayrıca, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurundaki artış oranında güncellenerek 60 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Diğer ürünlerde ise barem değeri 31 lira 62 kuruş oldu.

Kararın yürülüğe girme tarihi 25 Aralık 2023 olarak bildirildi.