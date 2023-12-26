Birden fazla evi olanlara kötü haber! Ek vergi geliyor… Konut piyasasında önemli değişikliler planlanıyor. Planlamalara göre birden fazla ev sahibi olan kişiler için yeni bir vergi düzenlemesi üzerinde çalışılıyor…

ensonhaber.com

Konut sektörüne ilişkin olarak yapılanacak olan yeni düzenlemeler kapsamında, birden fazla evi olan vatandaşlar için vergi düzenlemesi olacak. Bu vergi düzenlemesiyle birlikte, ikinci evlerden itibaren daha yüksek oranda vergi ödemesi olarak yaplması planlanıyor.

Bu değişim ile birlikte ev fiyatlarındaki artışı dengelemek ve piyasadaki dalgalanmaların azaltılması amaçlanıyor. Evin değerine göre belirlenecek olan bu vergi, özellikle de yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.

Asgari ücret ve kiralarda yeni düzenlemeler...

Ayrıca Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranlarına göre belirleneceği konusunda da bilgi vererek, devam eden görüşmelerin sonucunda yeni asgari ücretin açıklanacağını dile getirdi. Kiralara uygulanan yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğini ve bu uygulamanın uzatılmayacağını da ekledi.