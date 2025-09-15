Bitcoin (BTC) kaç dolar? 15 Eylül 2025 güncel Bitcoin fiyatı...

Kripto piyasasıyla ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Elinde Bitcoin ve diğer alt coin bulunduranlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içinde sık sık araştırma yapıyor.

Peki, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

15 Eylül 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 116.990 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 4,798,265 TL ediyor.