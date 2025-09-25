Bitcoin (BTC) kaç dolar? 25 Eylül 2025 güncel Bitcoin fiyatı...

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Bitcoin ve diğer altcoini bulunduranlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içerisinde sık sık araştırma yapıyor.

Peki, 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

25 Eylül 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 111.650 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 4,635,000 TL ediyor.