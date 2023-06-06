BİTCOİN DÜŞÜYOR MU? Bitcoin ne kadar? 6 Haziran 2023 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırıyor. Peki 6 Haziran itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Kripto piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını takip ediyorlar. İnternette en çok araştırılanlar arasında yer alan "Bitcoin ne kadar oldu" sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor. Son dönemde yükseliş sergileyen Bitcoin dün akşam saatlerinden ufak çaplı bir düşüş yaşayarak gündeme geldi. Son yıllarda bir düşüş yaşayan kripto para piyasasında vatandaşlar Bitcoin ve alt koinlerin fiyatını yakından takip ediyor. Peki 6 Haziran 2023 Salı günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı.. Bitcoin ne kadar? 6 Haziran 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 25,805 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 555 bin TL ediyor.