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Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 14 Aralık güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 14 Aralık güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto piyasası ile ilgilenen vatandaşlar Bitcoin fiyatını yakından takip ediyor. Peki, 14 Aralık 2023 tarihi itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin'in fiyatı..