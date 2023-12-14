Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 14 Aralık güncel Bitcoin fiyatı..

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Kripto piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmayı sürdürüyor.
Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin'e olan ilgiyi yeniden arttırdı.
Yükseliş trendine giren Bitcoin hakkında aramalar hız kazandı. 14 Aralık 2023 Pazartesi itibariyle yükselişine devam eden Bitcoin gündem oldu.
Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.
Peki, 14 Aralık 2023 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..
Bitcoin kaç dolar?
14 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 42,905.20 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Bitcoin kaç TL?
1 Bitcoin 1,250,241 TL seviyelerinden işlem görmektedir.