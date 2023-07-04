BİTCOİN YÜKSELİYOR! Bitcoin kaç dolar? 4 Temmuz 2023 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırıyor. Peki 4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Kripto piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını takip ediyorlar.

İnternette en çok araştırılanlar arasında yer alan "Bitcoin ne kadar oldu" sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Son dönemde yükseliş sergileyen Bitcoin'in günlük olarak hareketleri yakından takip ediliyor.

Son yıllarda bir düşüş yaşayan kripto para piyasasında vatandaşlar Bitcoin ve alt koinlerin fiyatını yakından takip ediyor.

Peki 4 Temmuz 2023 Salı günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 30,998 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 807.550 TL ediyor.