Bitti sandık, geri döndü! O tarihlerde İstanbullular hazır olsun Meteoroloji kaynakları daha önce kar yağışı için vatandaşları uyarmıştı. Kardan önce yeni bir müjde duyuruldu. Resmen tarih verildi… İstanbul’da yaşayanlar, 18-19 Ocak tarihlerinde geliyor…

ensonhaber.com

Yeni hafta, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış getiriyor.

Meteorolojik kaynaklar, bu sıcak hava durumuna ilişkin vatandaşları bilgilendirerek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ısınmanın yaşanacağını belirtiyor.

Özellikle İstanbul'a yönelik yapılan uyarılar, kenti 21 Ocak gibi bir tarihte kar yağışıyla buluşturabilecek.

Meteoroloji raporları, bu tarihlerde İstanbul'u beyaza bürüyecek kar yağışının, en azından 1 gün boyunca etkili olabileceğini öngörüyor.

Ancak, kar yağışı öncesinde İstanbul için yeni gelişmeler yaşanıyor. Meteoroloji kaynakları tarih vererek duyurdu.

18-19 Ocak tarihlerinde geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul'da hava sıcaklıkların artacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Yeni haftaya sıcaklık artışı ile başlıyoruz. Pazartesi Ege ve Akdeniz sahilleri hariç yağış beklenmiyor… Pazartesi gece yarısından sonra ise, Ege ve Akdeniz’den başlayarak Marmara ve İç Anadolu’ya doğru yayılarak geçiş yapacak bir sağanak yağış hattı bekleniyor.

Perşembe ve Cuma lodosla İstanbul’da sıcaklıklar 17-18 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki hafta sonu ise soğuk hava dalgası gelebilir…

Ancak tekrar tekrar hatırlatıyoruz, durum netleşmedi. Zaten netleşse bunu size açıkça söyleyeceğiz… Meteoroloji biliminde tek bir model çıktısına bakıp sevinç çığlıkları atmak doğru değil. Gelişmeleri takip ediyoruz…"