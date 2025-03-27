Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 26 maçta topladığı 62 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Jose Morais yönetiminde çıktığı altı Süper Lig maçında 14 puan toplayan Bodrum FK ise bu sezon oynadığı 27 maçta topladığı 30 puan ile 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile Bodrum FK arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Bodrum FK - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Bodrum FK - Fenerbahçe maçının detayları...
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı 28 Mart 2025 Cuma günü saat 20:30'da başlayacak.
Grey Beton Bodrum Stadyumu oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.