Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı? 10 TEMMUZ İstanbul Ankara TEM yolu son durum... Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Tüneli için sürücüler, "Bolu Tüneli'nde son durumu" araştırıyor. Peki Bolu Tüneli trafiğe açıldı mı? 10 Temmuz 2023 Pazartesi İstanbul Ankara yolunda son durum...

Türkiye için önemli geçiş yollarından biri olan Bolu Dağı Tüneli, toprak kayması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacak olan binlerce sürücü, son durum hakkında bilgi almak istiyor. Tünel çıkışındaki heyelan sonrasında İstanbul Ankara yönünde trafik durdu. Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışmalara devam ediyor. Peki Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? 10 Temmuz Pazartesi İstanbul Ankara istikametinde son durum... Tünel'de son durum İstanbul-Ankara yolu 10 Temmuz Pazartesi günü henüz trafiğe açılmadı. Bolu Dağı Tüneli çıkışında ekipler, iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizliyor. Yolun temizlenmesinin ardından trafiğin İstanbul istikametine açılması bekleniyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.