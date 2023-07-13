Borsada açığa satış işlemi yapmak caiz midir? İşte Diyanet'in bu konudaki görüşü.. Borsada açığa satış işlemi yapmak caiz midir sorusu merak ediliyor. İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı..

Borsa ile ilgileren vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden yanıt arıyorlar.

Dini açında cevabı merak edilen yüzlerce soru kurulun resmi internet sitesinde yer alıyor.

Burada bulunan bir soruyu sizler için seçtik. Cevabı en çok merak edilenler arasında "Borsada açığa satış işlemi yapmak caiz midir?" sorusu yer alıyor.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Soru

Borsada açığa satış işlemi yapmak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi gibi) satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Borsada belli hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların başvurduğu bu yöntemde, fiyatı yüksek olan hisselerin satılması ve fiyatlar düştüğünde tekrar satın alınarak sahibine iade edilmesi suretiyle aradaki fiyat farkından kazanç elde edilmesi hedeflenir.

İşlemin yapıldığı günden takas gününe (T+2) kadar olan süre içerisinde yatırımcının beklentisi (fiyat düşüşü) gerçekleştiği takdirde satılan hisse senetleri piyasadan satın alınarak karşı tarafa teslim edilir ve işlem sonlandırılmış olur.

Ancak bu süre zarfında beklenti gerçekleşmediği takdirde, satılan hisse senetlerinin takas günü bir şekilde teslim edilmesi gerektiğinden, bu miktardaki hisse bir başka kaynaktan borç suretiyle temin edilerek işlem kapatılır.

İslam fıkhı açısından açığa satış işlemleri; sahip olunmayan hisselerin satışını konu edinmesi, hisselerin borç işlemlerine konu olabilecek mislî bir mal olmaması veya borç olarak alınan hisseler karşılığında talep edilecek fazlalığın faiz yasağını ihlal etmesi sebebiyle caiz değildir.