Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NBA Doğu Konferansı finalin de Boston Celtics 3-0 geride olduğu serinin son üç maçını kazanarak Miami Heat karşısında seriyi 3-3’e getirdi.
Basketbolseverlerin yakından takip ettiği serinin 7. ve son maçı için geri sayım başladı. Boston Celtics 3-0'dan gelip seriyi 4-3 kazanarak NBA tarihine geçmek istiyor.
Seride 4. galibiyete ulaşan takım NBA finalinde Denver Nuggets’ın rakibi olmaya hak kazanacak.
Peki, Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman?
Boston Celtics - Miami Heat maçı 30 Mayıs Salı günü saat 03:30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.