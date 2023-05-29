Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Doğu Konferansı finalin de Boston Celtics 3-0 geride olduğu serinin son üç maçını kazanarak Heat karşısında seriyi 3-3’e getirdi.

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği serinin 7. ve son maçı için geri sayım başladı. Boston Celtics 3-0'dan gelip seriyi 4-3 kazanarak NBA tarihine geçmek istiyor.

Seride 4. galibiyete ulaşan takım NBA finalinde Denver Nuggets’ın rakibi olmaya hak kazanacak.

Peki, Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

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Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman?

Boston Celtics - Miami Heat maçı 30 Mayıs Salı günü saat 03:30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.