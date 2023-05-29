Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? NBA Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics sahasında Miami Heat'i konuk edecek. İşte dev maçın detayları..

NBA Doğu Konferansı finalin de Boston Celtics 3-0 geride olduğu serinin son üç maçını kazanarak Miami Heat karşısında seriyi 3-3’e getirdi.

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği serinin 7. ve son maçı için geri sayım başladı. Boston Celtics 3-0'dan gelip seriyi 4-3 kazanarak NBA tarihine geçmek istiyor.

Seride 4. galibiyete ulaşan takım NBA finalinde Denver Nuggets’ın rakibi olmaya hak kazanacak.

Peki, Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Boston Celtics - Miami Heat maçı ne zaman?

Boston Celtics - Miami Heat maçı 30 Mayıs Salı günü saat 03:30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.